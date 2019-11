Tory Lanez : "Le rap a une place horrible"

Tory Lanez à un coup de gueule à passer !

Le rappeur Tory Lanez était l'invité de l'émission "Ebro in the Morning", sur une station de radio new-yorkaise le 19 novembre, afin de promouvoir son nouveau projet "Chixtape 5" sorti le 15 novembre dernier.

Alors que la conversation tournait autour du travail fourni pour "Chixtape 5" et de l'investissement financier que le projet a sollicité, Tory en a profité pour pointer du doigt l'état du rap dernièrement.

Tory démontre au présentateur Ebro : "Il faut regarder le rap en ce moment. Le rap occupe une place horrible."

Le style de Lanez est assez large et va du rap au R&B, et son idée du rap actuel est très clair.

Il a continué son argumentation sur le fait que tout était très monotone. "J'ai juste l'impression que le rap devient répétitif ces temps-ci. Il y a un son qui fonctionne en ce moment, on dirait que ça sort d'une boite automatique. Tu rajoutes un peu d'auto-tune, des beats ghetto, et c'est parti ! Quand tout le monde commence à faire pareil, et bien c'est toutes nos musiques qui sonnent de la même façon. Et j'entends toujours les mêmes tambours, les mêmes kicks, les mêmes bruits, les mêmes modèles...et je finis par me dire : "Wesh, le rap a une place horrible"."

Tory attribue cette responsabilité à Young Thug qui est, selon lui, est "responsable des 75% du style du rap en ce moment." Il a également mentionné son beef récent avec Roddy Rich en expliquant que chaque artiste s'inspire des autres pour créer des nouveautés.

Voici l'interview en entier :