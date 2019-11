Lil Xan a arrêté la drogue

Il est enfin clean !

Les problèmes d'addictions aux drogues de Lil Xan sont un sujet qui revient souvent sur le devant de la scène. Mais selon lui, tout cela serait terminé et il serait enfin sobre suite à un long combat contre les drogues qui ont eu un effet néfaste sur son corps.

Le média américain TMZ l'a interviewé le 18 novembre à propos de cette épreuve douloureuse. Le rappeur s'est confié : "Vous vous souvenez à l'époque où tout le monde se disait : "Oh, le M.I.A de Diego. Où est Diego?", demande Xan. "J'étais à l'hôpital..parce que j'ai arrêté de prendre de la drogue...j'ai craqué parce que je ne voulais plus prendre de drogue. Mais tout ça m'a en fait provoqué des crises, vous voyez ce que je veux dire ? Ça me réveillait."

Il ajoute : "On m'a dit que c'était à cause du Xanax. Je voulais arrêter la drogue complètement, mais je m'y suis mal pris. Je l'ai fait de manière brutale et ça m'a provoqué quelques crises. J'ai essayé de mentir et de faire que j'étais juste malade, mais je n'étais simplement pas prêt à le dire à tout le monde. Maintenant, je suis complètement sobre."

Le rappeur en a profité pour expliquer que la disparition de Lil Peep et Mac Miller, tous les deux morts d'overdose, est ce qui l'a poussé à prendre cette décision.

Lil Xan est entré en cure de désintoxication en décembre 2018 et seulement deux semaines plus tard, il annonçait être clean sur les réseaux sociaux.

Après une nouvelle récidive, le rappeur semble mieux se porter. On lui envoie notre force !