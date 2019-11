Nipsey Hussle : son assassin accusé de 2 autres tentatives de meurtre !

Eric Holder, assassin présumé du rappeur Nipsey Hussle, se voit rajouter deux autres charges de tentatives de meurtre à son dossier.

Le meurtre de Nipsey Hussle, le 31 mars 2019, tient encore le rap game en deuil. Et pour cause, l'affaire est toute récente, et surtout, le procès n'est évidemment pas terminé, et on a droit chaque semaine ou presque à une nouvelle annonce concernant Eric Holder, assassin (fortement) présumé du rappeur de Los Angeles. Un meurtre qui aurait été causé par des insultes échangées entre les deux hommes, qui s'étaient apparemment déjà croisés auparavant.

Et justement, en plus de Nipsey Hussle, Eric Holder a aussi blessé grièvement 2 autres personnes, lors de la même fusillade. Et il avait donc deux charges de tentative de meurtre qui pesaient contre lui, en plus de celle de meurtre au premier degré sur la personne du rappeur. Charges que l'avocat d'Holder essayait de faire enlever, en arguant que son client n'avait aucune intention de blesser les deux autres victimes, qui s'étaient simplement trouvées dans la ligne de tir.

Et aujourd'hui, le Bureau du Procureur de Los Angeles a déclaré que les deux charges de tentatives de meurtre seront bien retenues lors du procès. En effet, Holder a utilisé deux armes différentes lors de la tuerie, et sa cible principale, Nipsey Hussle, ne bougeait pas. Le juge a donc pris ces éléments comme indiquant une volonté de la part d'Eric Holder de tuer toute personne présente dans la zone, ce qui aggrave considérablement son cas. Il est actuellement sous les barreaux, et sa caution a été fixée à 6,53 millions de dollars. Encore un qu'on ne va pas revoir de sitôt !