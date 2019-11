6ix9ine : Devinez son premier métier...

Le rappeur n'a pas toujours été la grosse gangsta qu'il prétend être !

6ix9ine mène vraiment une drôle de vie ! A seulement 23 ans, le rappeur est en prison depuis 1 an à cause de son passif trouble au sein des Nine Trey Gangsta Bloods, le gang le plus dangereux de New York. Mais il y a quelques années auparavant, quand il était encore que Daniel Hernandez le rappeur faisait un métier tout autre que "rappeur gangsta"...

Tekashi 6ix9ine est une révélation musicale ! Quatre jours après la sortie de son album "Dummy Boy", ce dernier se fait arrêter par le FBI. Impliqué dans de dangereuses affaires de gang, le rappeur décide de se confesser et coopérer avec la justice pour sortir plus tôt de prison. En prenant cette décision, 9ine se met en danger, certes mais aspire à refaire des sons. Mais le gangsta coloré et sulfureux n'a pas toujours été aussi violent et imprévisible... Avant, 6ix9ine vivait normalement et avait un métier à temps plein... Cameraman !

Le rappeur Dave East, en pleine promotion, a évoqué avoir déjà rencontré Tekashi 69 avant la gloire : "Je l'ai rencontré. Il était avec un de mes potes dans le studio. Il n'avait pas de tatouages, pas de cheveux colorés, il avait une coupe plutôt normale. Il était assis dans un coin. C'était le caméraman. Il faisait des vidéos". 9ine semble toujours avoir tenté de se greffer au monde du rap américain... Dave East ajoute : "(...) La fois d'après où je l'ai vu, c'était le plus grand blood que j'avais pu croiser. Le plus grand blood de la terre". Ce dernier explique également que 6ix9ine était vraiment devenu différent avec le temps... L'argent et la gloire l'ont rendu fou. Dave est persuadé que son entrée dans les Nine Trey Gangsta Bloods l'a poussé aux vices, l'a poussé à faire des choses qu'il n'était pas capable de faire d'où ces informations qu'il a confessé au juge.

Pour l'heure, 6ix9ine reste en prison. Son procès est prévu pour le 18 décembre prochain. Le rappeur aurait signé un beau contrat de 10 millions d'euros, avec le même label que Trippie Redd !