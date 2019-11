Eric B relâché de prison ?

Le légendaire producteur du duo Eric B & Rakim a connu quelques péripéties judiciaires ces dernières semaines.

Si vous avez suivi le rap US dans les années 80, 90 (et on espère que vous l'avez fait, sinon vous ratez quelque chose!), vous avez forcément entendu parler du légendaire duo de rap East Coast, Eric B & Rakim. Nommé ainsi, car à l'époque, les DJ's, les beatmakers, avaient parfois plus de reconnaissance que les rappeurs eux-mêmes. Un duo qui nous a livré plusieurs classiques, comme "Paid In Full", album rempli de hits qui ont cartonné à l'époque. Et justement, Eric B, le beatmaker, a eu quelques gros ennuis judiciaires pendant ces derniers jours.

En effet, il a été arrêté pour un mandat émis par un juge en... 2002 ! 17 ans donc que le DJ était recherché, pour des faits d'agression aggravée et de résistance à son arrestation. Des faits pour lesquels il avait à l'époque plaidé coupable, concluant un accord avec le juge. Sauf que... il ne s'était finalement pas rendu à son procès. Pourquoi ? Car son avocat de l'époque était un escroc, doublé d'un incompétent, et avait donc oublié d'avertir Eric B de l'obligation d'être présent au procès.

Cette incarcération aura duré deux semaines, et le producteur vient finalement d'être relâché, grâce au travail de son actuel avocat, Patrick Toscano. On espère évidemment que cette histoire s'arrêtera là, et aussi qu'Eric B va nous refaire quelques uns de ses scratchs légendaires pour des projets actuels ! Après tout, les fils des membres du Wu-Tang viennent de lancer un groupe, alors c'est peut-être le moment de collaborer, qui sait ? Et pourquoi pas un nouveau projet avec Rakim, après leurs concerts en 2017 ?