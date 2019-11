Lil Reese entre la vie et la mort

Lil Reese est dans un état grave après avoir reçu une balle dans la nuque.

Lil Reese est ce matin entre la vie et la mort après s’être fait tirer dessus. Les faits se sont déroulés dans la banlieue de Chicago. Le rappeur se trouvait sans sa voiture au moment du drame.

Lil Reese n’est pas le rappeur qui a la plus grande renommée en France, ok. Mais sa popularité outre-Altantique est dingue. Le rappeur s’est fait notamment connaitre sur le titre "I Don’t Like" en collaboration avec son ami Chief keef. Il a aussi fait de nombreux featurings qui ont cartonné aux côtés de Rick Ross ou encore Lil Durk. Bref il est bien implanté dans le rap game. Sauf que ce matin, un drame s’est produit. Lil Reese s’est fait tiré dessus. Il serait en ce moment-même entre la vie et la mort.



Mais alors, que s’est-il passé ?

Lil Reese se trouvait à 40km de Chicago. Il était dans sa voiture sur un parking, quand il a été victime d’une violente agression armée. On lui a tiré dessus, sur le cou plus précisément. Les individus eux, sont aussitôt repartis, et n'ont laissé aucune trace. Pour l'heure, les enquêteurs sont dans l'impossibilité de de les identifier. Les policiers sont arrivés quelques minutes après le drame. Reese se trouvait sur le siège conducteur. Autour de lui ? Beaucoup de sang… Il a été transporté immédiatement à l'hôpital South Suburban.. En état d’urgence absolue. Il se trouverait actuellement entre la vie et la mort.

Une information que l'ami du rappeur, Lil Durk, n'affirme pas. Selon lui, Lil Reese va bien. Il l'a même dit sur twitter :

Reese good ???? — DURKIOOO???? (@lildurk) November 12, 2019



Pour le moment, on ne connait pas les raisons de cet incident tragique. Serait-ce un règlement de compte ? Une embrouille banale qui aurait mal tourné ? Nul ne sait. On espère avoir plus d’éléments le plus rapidement possible.

On vous tiens au courant dès qu’il y a du nouveaux.