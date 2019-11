Orelsan va bientôt refaire une série !

Orelsan ne compte pas s'arrêter là dans son aventure avec le petit écran, après le succès de "Bloqués".

Le côté "artiste" pluridisciplinaire était presque complètement absent du rap français il y a seulement 15 ou 20 ans. Aujourd'hui, certains complexes sont tombés chez les rappeurs, et certains barrières ont disparu chez le public, ce qui fait qu'un artiste peut envisager de diversifier son activité : cinéma, série, même bandes dessinées, nos rappeurs ont d'incroyables talents, ça n'est plus à prouver. En particulier Orelsan, qui s'est lancé avec succès dans le cinéma mais aussi les séries (souvenez vous de "Bloqués", sur Canal +). Une expérience qu'il va renouveler très bientôt !

Ce sont les responsables d'Amazon Prime Video, Jennifer Salke et Georgia Brown, qui ont annoncé la bonne nouvelle : "Nous sommes conscients que les spectateurs français sont friands d'histoires inédites, authentiques et divertissantes dans lesquelles ils peuvent vraiment se retrouver." Et c'est donc naturellement qu'ils ont fait appel à des scnénaristes français pour écrire tout ça, et donc, à notre Orelsan, pour une série qui sera co-produite par NolitaTV et Troisième Oeil Production.

On n'a pas plus d'information concernant ce projet, mais on sait une chose : ça devrait être disponible sur Amazon Prime Video d'ici courant 2020. Ca ne va donc pas leur laisser beaucoup de temps, on espère qu'ils ont déjà bien avancé dans leur création ! Encore un pas de plus pour Orelsan, qui trois ans après "Bloqués", va devoir une fois de plus se renouveler.