Caballero bientôt sans JeanJass ?

Bientôt la fin d'un des duos les plus "incroyaux" du rap FR des années 2010, Caballero & JeanJass ?

Ils l'avaient annoncé en début d'année, mais ça pourrait bien aller plus vite que prévu : le duo Caballero & JeanJass va se séparer quelques temps, après avoir récolté les fruits de leur incroyable collaborations, dont les 3 derniers albums, "Double Hélice 1, 2 & 3" ont très bien fonctionné. Ca leur a permis d'acquérir une notoriété nouvelle, et surtout, de faire exploser leurs personnages qui sont il est vrai très attachants. Mais voilà, le scoop est tombé : le duo n'en sera bientôt plus un, et Caballero serait même déjà en train de bosser sur un nouveau projet solo.

C'est Lomepal qui a révélé l'information, lors de son passage sur les antennes de Mouv'. Très proche des deux rappeurs belges, qu'il fréquentait déja bien avant le succès, il a profité de l'occasion pour déclarer que Caba était déjà sur un album, sans JeanJass donc. Il a également parlé de la réédition de Jeanine, et de l'accident de voiture qu'il a eu avec Caballero. Un morceau sur le sujet pourrait d'ailleurs être présent sur l'album du Belge, on n'en sait pas plus pour le moment.

En tout cas, même si ça n'est pas vraiment la fin, on regrette déjà un peu l'efficacité du duo, qui avait trouvé un très bon compromis entre bon rap, grosse dose d'humour, visuels travaillés avec un côté extrêmement sympathique, décalé et décomplexé, le tout saupoudré d'une arrogance sur laquelle ils jouent parfaitement. Mais on a hâte de voir ce que Caballero et JeanJass vont nous proposer chacun de leur côté !