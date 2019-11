Eminem : Lord Jamar l'accuse de racisme

Lord Jamar pointe une nouvelle fois Eminem. Selon lui, il est raciste.

Mardi 5 novembre, le rappeur du groupe Brand Nubian a publié des photos d’Em, qui porte un masque de Will Smith. La photo datte des années 2000. Mais pour Lord cela ne fait pas de doute : Eminem est raciste.

Eminem et Lord Jamar ne se kiffent pas du tout. Loin de là. Et une nouvelle histoire vient de le prouver. On remonte à l’année 2000. On est à la période des 2000 MTV Europe Music Awards. Eminem reçoit plusieurs trophées. Comme le rappeur était en tournée aux États-Unis à l'époque, il n'a pas pu se rendre physiquement à la cérémonie de remise des prix pour récupérer ses récompenses. Au lieu de ça, il a pré-enregistré les discours de remerciements au cas où il gagnerait. Après avoir reçu le prix du meilleur album, le rappeur est apparu dans une deuxième vidéo. Il portait un masque de Will Smith. Et il s’excusait d'avoir manqué le spectacle.

Sauf que ce masque n’a pas plu à Lord Jamar. Bien qu’il ne ressemble en rien aux images traditionnelles de Blackface, cela n'a pas empêché Jamar d'affirmer que son rival portait un masque illustrant le maquillage raciste.



Et il a tenu a le faire savoir ce mardi 5 novembre. Il a partagé deux captures d'écran de Slim Shady, le boss du rap game. Dans l’une, il est assis sur un canapé avec le masque et dans l’autre, il l’a enlevé, laissant apparaître son visage.

Dans la légende il déclare : "Hey @eminem, s’il te plait contextualise moi ça. J’essaie de comprendre pourquoi tu portes un MASQUE BLACKFACE aux MTV AWARDS? Tu devrais venir sur le YANADAMEEN GODCAST afin que nous puissions en discuter, en autres. #OnABesoinDeRéponses."



Les fans ont bien expliquer à Lord Jamar le contexte dans les commentaires de la publication Instagram du rappeur. Pourtant, Jamar a mis en doute les motivations d’Em. Il a tenu à rétorquer :

"Si c’est un WILL SMITH MASK, qu'est-ce qui donne à ce WHITEBOY le droit de le porter? Surtout en EUROPE où il savait qu’il pouvait s’en tirer, même s’il n’y a PAS DE PROBLÈME, alors pourquoi ces images sont-elles cachées jusqu’à présent ?"

Lord Jamar et Eminem se sont ouvertement engagés dans un conflit depuis que le rappeur de Detroit a clashé Jamar sur sa chanson "Fall" de son album "Kamikaze". Auparavant, dans une interview avec DJ Vlad en 2014, Jamar avait déclaré qu'il n'aimait pas la musique de Em, car il ne pouvait pas le comprendre.

La situation ne risque pas de s'arranger.