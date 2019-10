Prince : des notes secrètes publiées, et ça balance fort !

Prince balance, entre autres, sur l'industrie du disque...

Des notes manuscrites de Prince ont été retrouvées à son domicile. Le chanteur défunt s'était mis à les écrire peu avant sa mort. Elles vont sortir ce mardi 29 octobre. Comment ? Dan Piepenbring un journaliste, avait commencé à travailler avec l’artiste sur ses mémoires. Il va tout lâcher…



21 avril 2016, triste date. Prince meurt d’une overdose. C’est le choc dans le monde de la musique. Un talent parti, comme beaucoup, trop tôt. S’il laisse derrière lui une discographie surréaliste, il a également rédigé des notes dans lesquelles il se confesse sans filtre. Elles vont sortir demain.

Pour Dan Piepenbring, journaliste, la disparition de Prince a été doublement triste. D’une part, parce qu'il était un artiste incroyable, évidemment. Et d’autre part parce qu’il a cru dire au revoir à un projet qui était en court. Avant sa disparition, Prince et lui ont travaillé ensemble sur les mémoires de l’artiste. Un ouvrage devait sortir. Mais le projet s’est arrêté net, alors que le livre était dans ses premiers stades.

Aujourd’hui, le journaliste de 33 ans est propulsé sous les projecteurs. Ce mardi 29 octobre, il va publier 28 pages de mémoire. Il va relater les dires de Prince. Il faut savoir qu’il a passé 12 à 15 heures face-à-face avec la superstar. De quoi en apprendre des choses.

Leur dernière conversation a eu lieu seulement quatre jours avant la mort de Prince. Elle était centrée sur ses parents et ses rapports conflictuels avec eux. Son père, John L. Nelson, est décrit comme étant un musicien de jazz discipliné au caractère explosif. Sa mère, Mattie Della Shaw, était une fêtarde, têtue et sournoise, comme l’écrivait Prince :

"Elle dépensait le peu d’argent que la famille avait pour survivre en faisant la fête avec ses amis, puis entrait sans permission dans ma chambre, "empruntait" mon argent personnel que j'avais obtenu en gardant les enfants du coin."



Mais le plus intéressant c’est que Prince balance aussi sur l’industrie du disque. Il tacle plusieurs de ses collègues artistes. Il n’aime pas tout ce fonctionnement. Dans son viseur ? Ed Sheeran et Katy Perry. Il accuse les radios de trop diffuser leurs sons. Il confesse : "On aime pas, peu importe que vous essayiez de nous les faire avaler de force, ça ne change rien."

L’interprète de Kiss n’a pas sa langue dans sa poche. On a hâte de découvrir ce livre !