Drake : le DJ joue Pusha T à son anniversaire, et se fait recadrer !

Drake continue de se faire troller par Pusha T, même à son anniversaire...

Né le 24 octobre 1986, Drake fêtait donc il y a 2 jours son 33ème anniversaire. Une nouvelle année de vie qui s'annonce, encore une fois, pleine de succès musicaux, et également de déboires sentimentaux, si on croit ce que le rappeur nous chante dans ses albums. Mais aussi, peut-être, une année de clashs, car plus vous êtes haut dans les charts, plus la compétition entre rappeurs se fait rude aux USA, et c'est bien normal.

On se souvient notamment du clash lancé par Pusha T contre Drizzy, un clash d'une violence lyricale assez rare, puisque Pusha T est véritablement allé chercher de sales dossiers sur le Canadien, en révélant l'existence de son fils, que Drake aurait délaissé. Un clash qui a la peau dure, et dont l'artiste canadien a eu du mal à se remettre, malgré des réponses sorties assez rapidement.

Someone told the DJ to turn off Pusha T at Drake birthday party pic.twitter.com/nGzABkTfeS — FlyestAround (@around_flyest) October 25, 2019

On en a encore eu la confirmation pendant sa fête d'anniversaire : observez la réaction du pote de Drake lorsque le DJ commence à jouer quelques notes du couplet de Pusha T sur "I Don't Like Remix", avec Chief Keef, Kanye West, Jadakiss et Big Sean. Des grands signes de bras faits en urgence, qui ne trompent personne : Drake ne supporte toujours pas de ré-entendre la voix de Pusha T. Pauvre DJ, pas très au courant de l'actu hip-hop visiblement : on lui demande de mettre un son de King Push, avant de finalement faire de grands gestes pour tout annuler.

Mais l'essentiel est sauf, puisque Drake a l'air d'avoir passé une excellente soirée, si on en croit ses photos postées sur Instagram. Et en cadeau, il s'est offert son énorme bague de champion NBA à l'effigie des Raptors !