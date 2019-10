6ix9ine : un des patrons de gang condamné à cause de lui !

Nouveau coup dur pour les membres des Nine Trey Gangsta Bloods...

Nouveau coup dur pour les Nine Trey Gangsta Bloods ! L'un des parrains du gang le plus dangereux de New York vient d'être condamné à 11 ans de prison ferme... Encore à causes des confessions de 6ix9ine. Explication !

Depuis son arrestation, le rappeur Tekashi 6ix9ine n'arrête pas de faire parler de lui. Après avoir accepté de témoigner contre les Bloods devant la justice américaine pour sortir de prison plus rapidement, les têtes de gang qu'il a balancé sont en train de tomber une par une... Dont l'un des grands patrons des Nine Trey : il s'appelle Jamel Jones et a été reconnu coupable de trafics de stupéfiants dont des trafics de "fentanyl", une substance extrêmement dangereuse dont les fédéraux craignent ses effets (le rappeur Mac Miller en était d'ailleurs décédé l'année passé). La justice américaine a reconnu Jones comme coupable d'être une tête pensante des Nine Trey. A savoir, beaucoup de Bloods sont déjà en prison depuis des années. Le FBI continue sa quête pour tous les arrêter et grâce au rappeur 6ix9ine, elle a pu en emprisonner un nouveau. Pas sûr que cette nouvelle arrestation fasse plaisir aux membres encore dehors...

Pour rappel, 6ix9ine a pris le statut de "témoin coopérant" pour sortir plus rapidement de prison. Il a ainsi trahi ses anciens frères des Bloods pour revoir la lumière du jour et ainsi, sortir de nouveaux projets musicaux. Le rappeur d'origine sud-américaine a déjà signé un contrat à 10 millions de dollars dans un label de Los Angeles. Le même label que le rappeur Trippie Redd qui, pour rappel, ferait également parti des Nine Trey. Le procès de Tekashi 6ix9ine devrait avoir lieu le 18 décembre prochain si tout se passe bien.