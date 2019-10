DaBaby veut faire un album avec Megan The Stallion !

DaBaby ne perd pas le Nord quand on lui demande avec qui il voudrait faire un album !

DaBaby est plus que jamais sur la pente ascendante, avec la sortie de son album "Kirk", le 27 septembre dernier. Un projet perso qui vient clore une année 2019 remplie de succès, de compliments et de louanges pour le rappeur de Cleveland agé de 27 ans. Un Baby qui a donc bien grandi, et qui des éloges de la part de ses collègues, comme PnB Rock qui le compare à Gucci Mane, carrément. Du coup, il enchaîne les interviews encore plus vite que les feats, les médias se l'arrachent. Il a même pris la tête des ventes de Rap US, devant Post Malone et son projet "Hollywood's Bleeding".

Et cette fois, au micro de Billboard, quand on lui demande avec quelle rappeuse il aimerait bien fair eun projet commun, il n'hésite pas une seconde : "Megan Thee Stallion. Elle dit la même merde que moi". Il continue en faisant un parallèle entre leurs deux attitudes, deux rappeurs qui adorent faire des punchlines qui tournent autour du sexe, faire de l'egotrip parfois bien débile juste pour s'ambiancer, comme dans leur featuring, "Cash Shit", sur le projet de Megan Thee Stallion (Fever, sorti en 2018)

Les deux artiste ss'étaient déja rencontrés lors du freestyle des Freshmen XXL 2019, et on peut dire qu'ils avaient tous les deux bien performé, avec plus d e15 millions de vues à la clef. On vous laisse mater ça. Et vu les formes et le flow de la rappeuse, on comprend que DaBaby soit sous le charme, et ait envie de l'approcher de plus près pour un "projet commun"... Charo c'est charo !