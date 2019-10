Rihanna met le feu à Instagram !

La dernière vidéo de Rihanna enflamme Instagram.

Depuis hier, la planète instagram est en ébullition. La raison ? Une vidéo qui nous vient tout droit du compte de Rihanna lui-même. Elégante, belle, élancée, en bikini elle met tout le monde d’accord.



12 millions de vues en 24h, c’est l’effet de la dernière publication instagram de Rihanna. Une vidéo en mode slow motion (ralenti) qui la met plus qu’en avant. Notre Riri internationale marche dans un jardin de palmiers, vêtue d'un bikini et d'un peignoir voile noir. Une tenue qui met en valeur ses magnifiques formes. Elle est sublimissement belle. Non, nous n’exagérons rien. Cheveux lâchés telle une lionne, celle qui a récemment critiqué le Président Donald Trump est absolument éblouissante. Et rien n’est laissé au hasard, même son bracelet au poignet est beau. Franchement, rien à dire. (On est en kiff ? Nous ? Maybe…)

Et on est pas les seuls à être en total admiration à en juger les commentaires. On peut lire : "C’est la Queen", "Je meurs d’amour", ou encore "La plus belle femme du monde", que de compliments.

En une vidéo, l'artiste féminine la plus riche du monde a aussi balayé les rumeurs de grossesse. De nombreux médias avaient lancé la fausse information depuis quelques mois. Il n’en est rien. Sa silhouette plus que parfaite affiche un ventre plat.

En ce moment, tout réussi à la chanteuse. Sa maison de mode "Fenty" cartonne, et son 9ème album va bientôt sortir. Pour finir, son autobiographie visuelle ne va pas tarder à être dévoilée, après cinq années de travail acharné.

Riri, t’es parfaite.