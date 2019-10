Nipsey Hussle : sa famille aura la garde de sa fille

La justice a rendu son verdict : la famille de Nipsey Hussle s'occupera de sa fille.

La famille de Nipsey Hussle a demandé la garde de la fille du rappeur. Après une bataille judiciaire, ils ont obtenu gain de cause.



Nipsey Hussle était un jeune papa de deux enfants. Il avait un fils Kross, aujourd’hui âgé de 3 ans. Ce dernier est né de son union avec l’actrice Lauren London. Et une fille Emani, 10 ans, née de sa relation avec Tanisha Foster. La mort de celui dont l'autobiographie va sortir prochainement, a chamboulé ce schéma familial. Un conflit a pris naissance. Au coeur de cette querelle ? La garde de sa fille Emani Asghedom.

On a un premier clan composé du frère du rappeur Samuel et de sa soeur Samantha. Ils veulent la garde de l’enfant. Selon eux, l’ancienne compagne du rappeur ne peut s’en occuper convenablement. Ils ont même réclamé "la garde d’urgence". La frangine de Nipsey affirme qu’elle a grandement aider à élever l’enfant. Elle est soutenue par une partie de sa famille. Le père de l’artiste défunt et son frère affirment haut et fort les propos de Samantha.

Dans la seconde team se trouve Tanisha Foster, la mère de la petite. Avant la disparition de celui qui a fait une collab posthume avec la marque PUMA, elle n’avait pas la garde exclusive de sa progéniture. Ils faisaient du 50/50. Il y a quelques mois, elle a déclaré vouloir se battre pour obtenir la garde. Elle a confié : “J’aime ma fille et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la récupérer”.



Le verdict est donc enfin tombé ! Les membres de la famille du rappeur, donc ses frères et sœurs (Samantha Smith, Sam Asghedom), et sa mère, Angelique Smith, ont été nommés tuteurs légaux de l’enfant de 11 ans. Pour le tribunal, ils ont fourni suffisamment d’éléments de preuve pour prouver que Tanisha Foster était un parent inapte.

Ca fait au moins un dossier de terminé dans cette affaire qui semble sans fin...