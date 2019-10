Justin Timberlake bientôt en feat avec Meek Mill, SZA et Lizzo ?

Le chanteur de RNB Justin Timberlake nous prépare encore du lourd, et en sérieuse compagnie !

Quand on est Justin Timberlake, on peut proposer un featuring à n'importe qui en étant sûr qu'il/elle acceptrera. C'est l'avatange d'être l'une des plus grosses stars de la musique de ces 20 dernières années. Et ça permet de bien remplir un album avec plein de singles, ainsi que d'apporter des ambiances plus variées. Et pour ceux qui aiment quand il y a de tout, vous allez être servis : en effet, des rumeurs de plus en plus fortes courent au sujet de futures collaborations entre Justin, Meek Mill, SZA et Lizzo.

Trois noms qui n'ont pas grand chose à voir les uns avec les autres. D'abord, on a Meek Mill, le rappeur devenu emblème de la ville de Philadelphie grâce à son rap hyper énergique, et à sa success story plus que mouvementée. SZA, quant à elle, est la pépite RNB du label Top Dawgs Entertainment, le label de Jay Rock, Kendrick Lamar et Schoolboy Q. Et pour finir, Lizzo, la rappeuse phénomène en provenance de Detroit, qui alterne entre rap et chant avec une facilité déconcertante, et toujours beaucoup d'humour.

Des featurings qui devraient bientôt sortir, puisqu'ils ont presque tous été confirmés par le chanteur en personne sur ses réseaux sociaux, avec notamment une photo en compagnie de Meek Mill postée sur son compte Instagram. Pour le kiff, on va vous remettre la crème de la crème de ce que peut donner un featuring entre Justin Timberlake, et un bon rappeur. Même si pour le coup, on voit mal Meek Mill faire ce genre de morceaux là avec cette ambiance !