Lil Peep : regardez le trailer du documentaire sur sa vie

Le documentaire « Everybody’s Everything » qui retrace la vie de Lil Peep sort le 12 novembre prochain. Le trailer vient d’être dévoilé.

Le 15 novembre 2017, Lil Peep meurt des suites d’une overdose. Il avait 21 ans et était en pleine ascension musicale. Aujourd’hui, le moment est venu de lui rendre hommage.

Retour en arrière. Il y’a un an plus précisément. Nous sommes au "Texas festival South" à Austin. Terrence Malick, grand réalisateur, parle d’une volonté de produire un documentaire sur la vie de Lil Peep. Une sorte de long métrage. Il veut retracer les courtes mais intenses années de la vie du rappeur

Chose promise, chose due. Le 12 novembre prochain, « Everybody’s Everything » va sortir en salle. Cette année, il a été présenté pour la première fois au festival SXSW. Quelques chanceux ont pu découvrir les images de ce projet qui va, sans aucun doute, être plus qu’émouvant. Et le résultat est sans appel : c’est plus que canon !

Mais pas de jaloux, pour les plus impatients, curieux ou plus grands fans de l’artistes, une bande d’annonce vient d’être dévoilée. Vous allez voir, c’est un petit bijou.

Le film est réalisé par Sebastian Jones et Ramez Silvan. A la production ? Lisa Womack, la mère de Lil Peep, et le grand Terrence Malick, proche de la famille.

L’oeuvre met en lumière le talent fou et atypique de l’artiste. Mais il traite aussi de ses problèmes de drogue. On apprend également qu’il souffrait d’anxiété. Beaucoup de moments immortalisés sont montrés comme ses concerts, son enfance, sa carrière de mannequin, et des interviews. De nombreux témoignages viennent enrichir ce documentaire, notamment celui de Post Malone, grand ami du rappeur défunt.

On a hâte de le découvrir en salle.

Voici le trealer :