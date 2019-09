Lil Nas X veut prendre un break !

Deux concerts annulés...

"Les 7 derniers mois ont été déchaînés et je veux prendre un peu de temps libre. (...) Désolé pour tous ceux qui assistent à twitchcon ou au festival de musique sandbox, je ne serai pas là. Je vous aime les gars et je me rattraperai d'une certaine manière."

Tel était les mots écrits par Lil Nas X sur son compte Twitter vendredi dernier. Le Sandbox Festival 2019 de Mesa, en Arizona, a eu lieu aujourd'hui, dimanche 29 septembre. TwitchCon s'est déroulé à San Diego, Californie, du 27 septembre à aujourd'hui. Si l'artiste devait en être, il a été abonné aux absents. L'annonce parait plutôt brute, et le rappeur ne précise absolument pas pour combien de temps il prévoit de faire une pause. Peut-être ne le sait-il pas lui même ?

Le rappeur géorgien a le vent en poupe depuis plusieurs mois, après que son single "Old Town Roas (Remix)" mettant en vedette Billy Ray Cyrus soit devenu un hit. Le rappeur a remporté le titre de la chanson de l'année aux MTV Vidéo Awards 2019, il a également a battu le record du plus long single numéro 1... et il en profite pleinement accompagné le milliardaire Jeff Bezos.

Lil Nas X a sorti son EP en juin, qui comprenait le single "Panini". Plus récemment, il a sorti le "Panini (Remix)" aux côtés DaBaby et a laissé entendre qu'il y aurait d'autres surprises à venir. Restez bien à l'affût, il sera probablement de retour rapidement et avec de belles nouveautés. Il l'a d'ailleurs laissé entendre de manière rassurante sur sa publication... A suivre !