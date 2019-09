6ix9ine : son entourage aussi balançait salement !

Le chauffeur de Tekashi 69 balançait déjà tout avant lui...

La "Pookie" Tekashi 6ix9ine s'est présentée au procès des membres des Nine Trey Gangsta Bloods la semaine dernière en tant que "témoin coopérant" face aux juges... Eh bien, sachez-le, Monsieur Hernandez (de son vrai nom) n'est pas le seul dans cette affaire à avoir fait sa grosse pookie dans le sas... Explications !

Le rappeur de 23 ans, Tekashi 6ix9ine a accepté de devenir officiellement "témoin coopérant" des affaires des Nine Trey, une branche très violente et très dangereuse des Gangsta Bloods. Avec ce statut, il a décidé de trahir son gang en balançant tous les dessous leurs trafics et rackets (transfert d'argent sale, d'objets coûteux, de drogues mais surtout de d'armes). 6ix9ine s'est abaissé au rang de victime dans cette affaire, il a sous-entendu avoir été forcé à faire toutes ses activités criminelles par les membres des Bloods. Encore plus incroyable, Tekashi 69 a avoué que beaucoup de membres du rap game américain faisait partie des Bloods. On retrouve de grands noms de la musique urbaine tel que Trippie Redd, Jim Jones des Dipset... Mais aussi, la queen du rap jeu (et accessoirement chérie d'Offset) : Cardi B ! Inutile de préciser à quel point les "poucaveries" sont très sales. En à peine une semaine, le rappeur le plus extravagant du game est devenu la risée des réseaux sociaux. Tout le monde le clash, tout le monde l'insulte, y compris des rappeurs comme Snoop Dogg ou encore YG avec son fameux son "Stop Snitchin".

Mais le nouveau démon du jeu 6ix9ine n'est pas le seul à avoir tout balancé dans le procès des Nine Trey... Son ancien chauffeur attitré, Jorge Rivera était également devenu l'informateur officiel de la police suite à son arrestation mais, lui, c'est pour autre raison : l'immigration ! Pour éviter de quitter les Etats-Unis, Rivera a accepté de coopérer avec les forces de l'ordre. Il y avait donc bien une autre grosse pookie derrière la pookie !

Le chauffeur Rivera a expliqué qu'une caméra avait été installée lorsque l'un des membres des Nine Trey avait enlevé et volé des bijoux et une liasse de billets à 6ix9ine... Avant même les arrestations de chacun, il aurait déjà bien alimenté le dossier Nine Trey en balançant ce qu'il voyait. Tekashi et les autres membres du gang ont découvert avec surprise cette information vers le mois d'octobre dernier (2018).

Pour rappel, le rappeur de 23 ans a pris la lourde responsabilité de balancer ses anciens confrères des Bloods pour alléger sa peine et surtout, supprimer de nombreuses charges qui alourdissent fortement son dossier... Mais cette prise de parole n'était pas sans risque ! Sa vie ne tient qu'à un fil désormais. Les Bloods attentent sa sortie avec impatience et par conséquent, la justice lui a offert la "protection judiciaire". Il devrait être totalement relooké pour refaire sa vie dehors ; loin des médias, des Bloods et peut-être de la musique...