Drake et Lil Wayne : leur album commun pour bientôt ?

Cela fait une dizaine d'années que cette histoire dure, et il semblerait que les choses se concrétisent... Le fameux album commun entre Drake et Lil Wayne pourrait bien, enfin, voir le jour. C'est lors de l'entrée de Drizzy chez Young Money Entertainment que l'idée avait été évoquée, mais tout ne s'est pas passé comme prévu à ce moment-là.

C'est lors d'une interview du rappeur canadien accordée au média Vibe dernièrement qu'une révélation pour le moins innatendue s'est faite entendre :

"Nous faisons tous les deux ce que nous avons à faire, mais il est au courant. Nous nous envoyons des textes et des chansons à l’occasion, on modifie un couplet parce qu’il m’a mis la race et inversement. Entre nous c’est la compétition."

Si chacun des artistes a ses propres occupations, ils n'oublient pas par ailleurs leur projet commun qui a l'air de prendre forme peu à peu. Pour rappel, même si Lil Wayne est actuellement sur le point de sortir son treizième album qu'il a choisi d'intituler "Funeral"; cela ne l'empêche pas de penser à cet autre projet pour le moins attendu :

"Mack Maine (président de Young Money) doit venir faire le tour des morceaux enregistrés et leur donner un titre. C’est comme ça que nous fonctionnons : moi je taffe tous les jours et lui se pointe, regarde ce que j’ai fait et trouve un nom. On part toujours de là."