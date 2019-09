"Ma cité va briller" : un challenge remporté haut la main !

Une association mobilise les jeunes pendant l'été...

C'est à à Garges-lès-Gonesse dans le Val-d'Oise que tout à commencé. En plein été, un nouveau challenge y a été lancé, on l'appelle "Ma cité va briller"... Une référence bien évidemment à "Ma 6-T va crack-er", film mythique de l'histoire du Hip-Hop accompagné d'un album anthologique regroupant Assassin, Stomy Bugsy ou encore les X-Men pour ne citer qu'eux.

Ce nouveau challenge qui a pour but d'insciter les jeunes à collecter des détritus dans la rue a pris une grande ampleur et a fait beaucoup de bruit, notamment sur les réseaux sociaux. Hind Ayadi, fondatrice de l'association à l'origine de cette initiative "Espoir et Création" :

"Avec « Ma cité va briller », il s’agissait de les responsabiliser à la sauvegarde et à l’entretien de leur environnement quotidien. La vie dans les cités n’est pas toujours simple, mais être entouré de déchets n’aide pas à positiver. Mais cette négligence à l’égard du cadre de vie s’observe partout. Ce n’est pas propre aux quartiers populaires. L’éco-citoyenneté est le fondement de notre association. Nous organisons de nombreux ateliers pour tous âges comme la customisation de meubles de récup’ et cultivons un jardin partagé bio. L’objectif est de sensibiliser à l’écologie et de renouer des solidarités dans le quartier."

Si cette belle action est née dans le 95, elle a largement dépassé le département pendant la période estivale notamment.

"(...) c’est vite devenu viral sur les réseaux sociaux. En un mois, une quarantaine de villes françaises ont rejoint le mouvement."

En détournant les codes des réseaux sociaux, les membres de cette association ont donc réussi à attiré de nombreux jeunes sans faire trop d'efforts. Un beau challenge remporté haut la main !