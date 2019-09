Rick Ross : sa bio est un best-seller selon le New York Times !

"Hurricanes" connaît un large succès...

Rick Ross a été très occupé récemment ! Il faisait la promotion de ses mémoires (livre intitulé "Hurricanes"), sa maison est utilisée pour le film "Coming to America 2" , dans lequel il a également un rôle, et il a publié son projet très attendu, "Port of Miami 2". De quoi faire, c'est le moins que l'on puisse dire...

Sa santé est rétablie et lout semble aller pour le mieux pour l'artiste. Le présentateur de Miami a annoncé sur Instagram qu’il était officiellement l’un des auteurs à succès du New York Times après la sortie de "Hurricanes", une belle consécration : “ NEW YORK TIMES BESTSELLER, JE REMERCIE TOUS CEUX QUI ONT RENDU CELA POSSIBLE !!! ".

Rick Ross a admis qu'il n'avait pas lu son propre livre, car il était blasé sur sa vie, et qu'il n'avait tout simplement pas envie.

Il s'est tout de même exprimé dessus : "Je pense que c'est un triomphe.Tout le monde n’admet pas qu’il faut sortir de l’échec.". Le livre détaille l’abus de drogue du rappeur "Gold Rose" et la mainère dont il s'en est sorti, dont il a changé de vie. Son éducation à Carol City. Son passé en tant que trafiquant de drogue et agent de correction. Ses bagarres dans les rues et dans l'industrie. Tou y passe.