Kanye West : les Sunday Services prennent de l'ampleur !

Avec les "Sunday Services", tous les dimanches matins Kanye invite un chœur, une chorale, quelques artistes proches de lui et produit une messe égayée, aux allures de concert gospel, se déroulant le plus souvent en plein air. Vous pouvez y entendre des reprises des plus gros tubes de Kanye, des remixs de classiques et parfois même des exclusivités !

Si ce concept a débuté il y a plusieurs mois maintenant, il s'agissait d'un moyen pour l'artiste de se soigner, de passer un moment avec sa famille et ses amis tout en s'adressant à Dieu. Alors que Kim Kardashian passait dans l'émission "The View" récemment, elle n'a pas hésité à se confier sur le sujet :

"Kanye a commencé cela, je pense, juste pour se soigner lui-même. (...) C’était une chose très personnelle, il s’agissait uniquement d’amis et de membres de sa famille. Il a connu une évolution incroyable: il est né de nouveau et a été sauvé par le Christ. Les gens demandent toujours:« Eh bien, qu’adorez-vous? Ou 'Qu'est-ce que c'est?' C'est un service chrétien, comme un ministère musical."(...) "Cela a commencé à le guérir et c'est devenu quelque chose qu'il veut vraiment partager avec tout le monde."



C'est en en effet une toute autre ampleur que les "Sunday Services" ont pris par la suite. Très médiatisé sur l'événement, Kanye West est allé jouer dans de nombreux endroits avec son concept, comme au festival Coachella par exemple.

La nouvelle dévotion au christianisme par le rappeur se ressent également dans le titre de son prochain album , "Jesus is King", dont la sortie est prévue pour le 27 septembre.