6ix9ine : 15 ans derrière les barreaux pour son ex-manager !

La justice a rendu son verdict...

Incarcéré depuis de nombreux mois maintenant, l'ex-manager de 6ix9ine, Shotti, vient de découvrir le verdict rendu par la justice à son égard, et le moins que l'on puisse dire est qu'il n'est pas tendre : l'homme passera donc les 15 prochaines années de sa vie derrière les barreaux.

Mêlé aux mêmes histoires que Tekashi 69 (de son vrai nom Daniel Hernandez), et arrêté au même moment que lui en novembre dernier, l'homme avait fini par plaider coupable : il a reconnu avoir été en possession d'armes à feu lors de plusieurs vols à main armé, dont un qui s'est déroulé en 2018 à la sortie d'un restaurant. Très proche de 6ix9ine, il aurait participé aux mêmes "activités" que ce dernier, toujours incarcéré dans l'attente de connaître ce que la justice lui réserve.

Ce sera en effet la semaine prochaine, à Manathan, que le rappeur se présentera au tribunal pour témoigner contre deux de ses anciens partenaires : Anthony “Harv” Ellison et Aljermiah “Nuke” Mack. Pour rappel, l'artiste avait été victime d'un enlèvement et de violences à Brooklyn en juillet 2018. Si la drame s'est produit autour de la sortie de son album, certains se plaisent à dire qu'il s'agissait d'un complot pour faire davantage parler de lui, pour créer un coup de buzz. De son côté, l'artiste restera sur ses positions et plaidera non-coupable selon son avocat.

Pour le moment, nous n'en savons pas plus, il faudra donc patienter encore quelque jours pour savoir ce que les juges auront décider de faire... A suivre.