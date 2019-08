A$ap Rocky : Le procureur suédois ne fera pas appel !

Le rappeur new-yorkais peut enfin laisser cette sombre histoire suédoise derrière lui...

En fin juin dernier, rappelez vous, le rappeur d'Harlem, A$ap Rocky avait été arreté en Suède après une grosse bagarre dans les rues de Stocklhom. Le rappeur était là-bas pour des concerts en Europe et passait notamment au Zénith de Paris.

L'histoire est floue, beaucoup trop de rumeurs. Apparemment, le rappeur et ses potes se seraient battus avec deux jeunes suédois parce qu'ils auraient harcelé sexuellement une fan d'A$ap Rocky (ils lui auraient touché les fesses). D'autres ont déclaré que les deux Suédois étaient juste sous alcool, qu'ils ont croisé A$ap et sa clique et que les choses se sont vite envenimées... Grosse panique après cet évènement pour les fans du rappeur et ses proches.

A$ap Rocky, ses gardes du corps ont été arretés par les autorités suédoises. Sale été pour le rappeur d'A$ap Mob !

Ils ont été placés en détention provisoire dans des cellules séparées. Des proches de l'interprète de F**kin Problems ont balancé les conditions difficiles de sa détention. A$ap avait un co-détenu très perturbé et il n'avait pas d'eau propre à sa disposition. Pire, il risquait près de six ans de prison pour violences aggravées sur un lieu public.

Après la pression sur les réseaux sociaux, et l'appui du président américain, Donald Trump, le rappeur from Harlem a pu être libéré en attentant le verdict final de son procès le 14 août dernier. De retour aux Etats-Unis, et même sur scène, Rocky n'était pas présent à son procès en Suède.

A$ap Rocky "aka" Rakim Meyers de son vrai nom a été reconnu coupable par le tribunal de Stockholm. Il est condamné à une peine avec sursis et a payé une amende à la victime. Il ne retournera donc pas en prison mais son acte de violence ne sera pas considéré comme un acte de "légitime défense".

Hier, dans la journée, le procureur principal de cette affaire, Daniel Suneson a annoncé qu'il ne fera pas appel pour une potentielle poursuite de l'affaire. Rocky évite bel et bien l'incarcération en Suède mais il doit payer une amende de 16 000 dollars à la victime. Une somme que cette dernière a elle-même imposé. Elle n'en obtiendra que 1300.