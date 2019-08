Le DMX Challenge prend Internet d'assaut !

Les réseaux sociaux sont fertiles en challenge en tout genre, voici le DMX Challenge !

Un nouveau challenge est en train de faire rage sur le Net, le DMX Challenge. On vous explique en quoi il consiste.

On connaissait le Ice Bucket Challenge qui consistait à se renverser un seau d'eau glacée sur la tête, le Mannequin Challenge où la personne ne devait ne pas bouger ou encore le Neymar Challenge dans lequel on doit se rouler par terre en exagérant des grimaces (véridique) ou plus récemment le Bottle Cap Challenge. Voici désormais un nouveau défi qui fait fureur sur Internet : le DMX Challenge ! Et pourtant le fondateur des Ruff Ryders n'a pas grand-chose à voir dans l'histoire ou si peu !

Il s'agit au départ d'un défi concernant les fans de DMX, particulièrement les femmes noires, cherchant à célébrer les nombreuses façons dont elles peuvent modifier leurs coiffures et donc leurs attitudes. Le titre du rappeur "What They Really Want" sur lequel Sisqo est en featuring, sert de fond sonore à la vidéo. En effet, dans ce titre, DMX fait du name-dropping de prénoms féminins et revient sur les femmes qu'il a rencontrées dans sa vie tandis que le second couplet n'est quasiment qu'une énumération de noms. En réalité, le titre original du titre est "What These Bitches Want", ce qui ne pouvait pas passer sur les ondes. Il est issu de son album "... And Then There Was X" sorti en 2000.

Dans le cadre de ce défi, les femmes noires ont assemblé des photos ou des vidéos d'elles-mêmes portant à chaque fois des coiffures différentes. L'image change à chaque voix que DMX énumère un nouveau nom suggérant qu'elles peuvent elles-aussi changer de personnalité selon leur apparence physique.

Et ça marche sur tous les réseaux...

DMX qui n'avait rien demandé à personne, voit ainsi son nom revenir sur le devant de la scène sans rien avoir eu à faire !