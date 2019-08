Snoop Dogg compare Nipsey Hussle à Jésus

En pleine promotion de son dernier album, "I Wanna Thank Me", Snoop Dogg est passé par le Breakfeast Club et il a évidemment été interrogé sur Nipsey Hussle, pur Angelino comme lui, même s'ils ne viennent pas des mêmes quartiers. Pour le Dogg, il n'y a pas de doute, Nipsey Hussle a désormais "le même impact que Jésus".

"Regardez l'impact qu'il a eu, le même que Jésus. Beaucoup de gens ne le connaissaient pas mais beaucoup ont voulu en savoir plus sur lui après son décès. Puis, une fois qu'ils ont découvert son existence, ils ont compris quel était son héritage. Aujourd'hui, son héritage vit toujours et il est même encore plus grand, même s'il n'est plus là. C'est pourquoi je dis : 'je n'ai jamais vu Jésus mais j'en ai entendu parler'"

Snoop a continué sa démonstration en expliquant à quel point Nispey Hussle ressemblait à Jésus.

"Nous devons avoir confiance en lui et si vous croyez en lui, vous savez que quelque chose va arriver parce que vos grands-parents et la Bible vous ont donné cette information. C'est comme ça qu'il est aujourd'hui. Il sera comme ça quand nous partirons parce qu'on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir, il n'y a plus que des images de lui et sur ces images, il ressemble à Jésus. La structure de son corps, ses yeux..."