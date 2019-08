6ix9ine : il aurait lui-même mis en scène son enlèvement !

Il semble que cet été ne soit pas celui de 6ix9ine...

Franchement, on ne va pas le plaindre, mais il faut bien avouer que ce mois d'août ressemble à un long calvaire pour 6ix9ine.

Alors que son ex explique qu'elle rappe mieux que lui, qu'un de ses associés prennent plus de 60 mois de prison ou que de nouveaux documents viennent encore un peu plus l'enfoncer, on ne pensait pas que la situation de 6ix9ine pouvait être pire. Et bien en fait, c'est possible.

L'avocate qui représente un des ravisseurs présumés de Tekashi 6ix9ine, Anthony Ellison, accuse le rappeur d'être lui-même à l'origine de son propre enlèvement et d'avoir tout simulé, le tout dans l'objectif de vendre un de ses albums qui allaient sortir. C'est en tout cas ce qu'elle aurait déclaré devant le tribunal lors d'une audience au palais de justice de Manhattan le vendredi 16 août si on en croit pagesix.com.

"Il n'y a eu aucun vol, aucun enlèvement ou aucune agression. Il était sur le point de sortir un autre album... Il fallait que ça bouge, c'est comme ça qu'il gagne de l'argent."

L'avocate sait que 6ix9ine devrait témoigner contre Ellison dans le cadre d'une affaire de racket fédérale alors elle fait tout pour décrédibiliser le "témoin", une technique classique mais qui peut s'avérer efficace, surtout dans le cas de 6ix9ine qui a déjà accepté de collaborer avec la justice en espérant une peine plus légère, ce qui lui a valu le surnom de "Snitch9ine", la balance.

Outre le fait que 6ix9ine est de plus en plus décrédibilisé à chaque avancée de ses procès, sa "technique" risque de se retourner contre lui. On voit mal pourquoi ceux qui sont embarqués avec lui dans ces affaires ne se mettraient également à table...