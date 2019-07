Dosseh : Koba LaD, Bramsito ou encore Dinos sur sa mixtape !

Le rappeur dévoilera bientôt son projet...

Il y a trois jours, nous vous parlions de la sortie du nouveau clip de Dosseh intitulé "L'odeur du charbon" en featuring avec Maes. Si le clip s'est avéré très efficace, il semblerait que le rappeur continue dans les bonnes nouvelles.

Alors que Dosseh a prévu de dévoiler un nouveau projet pour passer l'été en beauté, il nous donne quelques détails histoire de nous mettre l'eau à la bouche. "Summer Crack Vol4." dont la sortie est prévue pour le 12 juillet prochain accueillera des invités de qualité.

A travers une publication Twitter pour le moins originale, Dosseh nous annonce les featurings que l'on pourra découvrir sur sa mixtape. A l'aide du montage vidéo sur lequel on peut voir défiler une conversation entre lui et d'autres personnes, l'artiste nous révèle que Koba LaD, Landy, Maes, Dinos, Bolémvn, Bramsito et Madd, ainsi que de jeunes talents seront présents sur son projet ! Un beau programme...

Très attendue par ses supporters, la mixtape devrait tourner en boucle cet été. Sur les réseaux sociaux, les réactions fusent : on peut lire des "Chauddddd bouillaaantttt", "1jours avant mon aniv lourd" ou encore "Ça risque d’être très lourd" pour ne pas tout citer.

Cette suite devrait donc sortir des années après la “Summer Crack Mixtape 3”, disponible depuis l’année 2015. Récemment nommé aux BET Awards aux côtés de Jok'AIr et Aya Nakamura, Dosseh ne s'arrête plus. Une belle manière pour le rappeur originaire d’Orléans de nous prouver sa faculté à créer sans s’arrêter…