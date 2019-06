Nas écrit un livre pour enfants !

"I Know I Can" bientôt disponible...

C'es le jeudi 13 juin dernier que le rappeur Nas a annoncé une nouvelle pour le moins origninale. Sur son compte Instagram, il a publié cette annonce :

"Mon premier livre pour enfants est en route"

Dans la légende, il mentionne également qu'il a lancé, avec Mass Appeal, une marque pour enfants appelée MAJR. De belles nouvelles initiatives.

Nas a publié une photo de la couverture du livre qu'il a choisi d'intituler "I Know I Can", une appellation qui fait d'emblée penser à son tube "I Can" dévoilé en 2002. Le livre est répertorié sur le site officiel du MAJR dans le cadre de la série "Donner aux enfants le pouvoir d'agir ils veulent être quand ils grandissent."

En description de leurs objectifs, on peut lire ceci :

"Notre mission est d’inspirer les générations futures par la création de jouets, de vêtements et d’outils d’apprentissage innovants. Major est ici pour refléter les diverses nuances de la famille moderne et de la culture populaire, car l'éducation commence dès la crèche."

La date de sortie du livre n’a pas encore été annoncée, il faudra donc être patients pour ceux qui souhaitent se le procurer ! Vous pouvez quand même d'ores et déjà vous connecter aux réseaux de MAJR par ici pour être sûrs de ne rien louper.

En attendant de vous en dire plus, on vous laisse découvrir le visuel publié par Nas ci-dessous. A côté de cela, l'artiste débutera très prochainement une tournée aux Etats-Unis aux côtés de Mary J. Blige ! Il faut croire qu'il aura partagé un beau moment de sagesse avant d'aller mettre le feu sur scène !