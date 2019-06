We Love Green jour 2, on y était, on vous raconte !

De gros artistes au programme sous le soleil...

Après la folle journée de samedi, le dimanche a résonné comme une belle continuation de début d’été. Sous plus de 30 degrés et ciel bleu, le dimanche 2 juin ne pouvait mieux se passer.

Sur la plus grande scène, à 17h15, c’est Vald qui est venu ambiancer le public de We Love Green. Accompagné de son backeur, l’artiste a fait danser la foule hyper réceptive à son show. Alors qu’il enchaînait ses morceaux que tout le monde connaissait quasiment par coeur, le rappeur en a profité pour rappeler la sortie prochaine de son nouvel album ! Si son passage était diffusé en direct sur la chaîne Arte, le moins que l’on puisse dire est qu’il a été complètement à la hauteur de nos attentes.

Sur une autre scène peu de temps après, c'est bel et bien Columbine qui est venue donner sa touche. Très attendus par leurs supporters, les rappeurs n'ont pour autant pas fait l'hunanimité. Si beaucoup ont adorés leur concert, d'autres se sont sentis déçus et ont trouvé qu'ils n'avaient pas beaucoup d'énergie sur scène... On vous laisse découvrir une vidéo de leur performance ci-dessous !

Direction la scène de la canopée pour aller voir Tierra Whack, jeune rappeuse de Philadelphie sur laquelle beaucoup d'espoirs sont fondés cette année.

Clou de la soirée, les shows de Future puis de Hamza. Accompagné de ses danseuses, le rappeur américain a su envoyer une énorme énergie à tout le monde, à l'heure la plus forte de la soirée. Sous les lumières des projecteurs, le turn-up se faisait ressentir partout, et pas seulement devant la scène.

Hamza juste après a su également répondre aux espérances des festivaliers. Avec ses classiques, le sauce god a mis des étoiles dans les yeux à tous ceux qui s'étaient déplacés pour l'occasion.

Malheureusement, il faudra attendre juin prochain pour vivre à nouveau cette expérience. We Love Green, à l’année prochaine !