Black M tease son retour en mode Sexion d’Assaut !

Un freestyle datant de l’époque de la Sexion d’Assaut pour annoncer le retour de Black M…

Bien que la Sexion d’Assaut peine à revenir sur le devant de la scène, l’un de ses membres du nom de Black M compte bien occuper le terrain ce mois de juin et annonce son come-back avec un pur freestyle de l'époque.

Depuis "Eternel Insatisfait" et sa réédition, Black M se fait particulièrement discret. En dehors d’une collaboration avec Bigflo et Oli ainsi que Soprano sur le titre "C’est que du rap", le rappeur diamanté s’est retiré du marché le temps de préparer un nouvel album. Artiste plutôt mystérieux qui se fait entendre quand bon lui semble, Black M a annoncé son retour en grande pompe sur ses réseaux sociaux avec un freestyle pour le moins old school ! Datant de 2006, le rappeur nous offre une minute d’un pur freestyle à l’ancienne. Qualité certes médiocre, mais qui à son charme ! Connu pour sa plume affinée et directe, Black M annonce-t-il un opus plus rappé ? Un retour aux sources ? On aura la réponse ce 3 juin dès 18 heures !

Concernant la Sexion d’Assaut, absente depuis maintenant six ans, le retour est toujours d’actualité mais aucune date n’a été dévoilée. La cause ? Des problèmes internes bloqueraient la sortie d’un nouvel album : "On va arrêter de se mentir, il n’y a rien de prévu. C’est compliqué à cause de Dawala, il bloque. Nous sommes des businessmen maintenant. Je lui ai proposé qu’on fasse 50/50, qu’on investisse. Il ne veut pas. On l’appelle, il ne répond pas… Que faire ? Il bloque car il veut absoluement avoir 100% de la production et ne veut pas re-dealer les pourcentages. On ne peut pas se foutre de la gueule des gens en leur disait que ça arrive bientôt car en fait, non, il bloque. Humainement parlant, c’est quelqu’un de formidable mais au niveau du business, c’est un cauchemar". Cependant, le leader du groupe a confirmé ce retour au micro de Europe 1 : "[…] C’est juste une question de temps, on va tomber d’accord. Le projet doit se faire et va se faire. […] On fait tout pour que la Sexion d’Assaut se reforme."

L'album devrait s'appeler "Le Retour des Rois", affaire à suivre ! En attendant, Black M revient ce 3 juin…