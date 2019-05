Hayce Lemsi annonce un nouveau album !

Le rappeur dévoile le nom et la date de sortie de son projet...

C’est sur Twitter que l’on a appris la bonne nouvelle. Tout le monde en parle depuis jeudi 23 mai, Hayce Lemsi s’apprête à sortir un nouvel album juste avant l’été, le 14 juin pour être précis. Alors que la date arrive à grands pas, le rappeur n’avait absolument pas communiqué là-dessus avant cette publication. C'est donc une belle surprise qu'il fait à ses supporters.

“Ecorché Vif”, c’est le nom qu’il a choisi de donner à son nouveau projet, six mois après la sortie de son album “La Haute”. S’il a été très actif ces derniers mois notamment avec Davodka sur “Tour de contrôle” ou encore avec son clips “Jean Reno” qui a été très bien acceuilli par son public; Hayce Lemsi semble bien déterminé à faire parler encore plus de lui prochainement.

"La Haute" avait été teasé avec une série de freesyles du même nom, et l'opus composé de 17 titres était paru sur les plateformes le 7 décembre 2018. Cette fois-ci, le rappeur semble avoir fait un autre choix : celui de surprendre son public en leur livrant un projet innatentu !

Pour le moment, nous n’avons plus d’information sur l’opus, ni cover ni tracklist. Selon les dires, on sait quand même qu'aucun featuring ne devrait paraître sur le projet. Très imagé, l'intitulé "Ecorché Vif" annonce quand même bien la couleur: un album tourné vers l'introspection probablement. Il faudra donc s’armer de patiente jusqu'au mois prochain et qui sait, un premier extrait verra peut-être le jour d’ici là ?

On vous laisse découvrir le post en attendant de le savoir...