Accusé d’un double meurtre, YNW Melly certifié double single de platine !

L’un des singles de YNM Melly obtient le double platine, malgré l’affaire du double meurtre…

Actuellement derrière les barreaux en attente de son procès pour un double meurtre sanglant, Melly voit son morceau "Murder On My Mind" certifié double single de platine par la Recording Industry Association of America.

Véritable phénomène du rap game, protégé de Kanye West, la carrière de Melly s’est mise sur pause en février dernier face à cette lourde accusation. Membre de l’écurie YNW, le jeune rappeur est accusé d’avoir assassiné ses amis Christopher Thomas Jr (alias YNW Juvy) et Anthony Williams (alias YNW Sakchaser) avant de maquiller la scène du crime, laissant entendre que ces deux amis auraient été abattus lors d’une fusillade entre membres de gangs.

Innocent selon le principal accusé, ce dernier avait d’ailleurs déploré la mort de ses frères sur ses réseaux sociaux : "Priez pour mes frères, leurs mères sont en pleurs. Je les soutiendrai toute ma vie, elles sont comme des mères pour moi." Notez que Melly s’est rendu aux forces de l’ordre afin de répondre des rumeurs et mensonges le concernant. Toujours incarcéré, il pense pouvoir s’en sortir grâce à dieu : "Je veux que vous sachiez que je vous aime et que j’apprécie chaucun d’entre vous. J’ai perdu mes deux frères et le système veut maintenant que justice soit rendue. Malheureusement, beaucoup de rumeurs et de mensonges sont répandus. Mais aucun problème, Dieu est avec moi."

Cependant, la police révèle une toute autre histoire. Après enquête approfondie et un rapport médico-légal des plus accablants, il semblerait que Melly ait tiré de sa voiture plusieurs coups de feu causant la mort de ses deux amis. L’un de ses collaborateurs du nom de Cortlen Henry aurait ensuite conduit les corps dans un hôpital afin d’organiser un coup monté.

Malgré cette sombre affaire, Melly confirme son talent face à cette nouvelle certification concernant l’un de ses titres les plus profonds intitulé "Murder On My Mind". Pour découvrir le clip, si ce n’est déjà fait, ça se passe juste en dessous.