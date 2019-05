Cette photo de Kawhi Leonard pourrait inspirer le prochain freestyle de Drake !

C'est dans la nuit de dimanche à lundi qu'un moment inoubliable s'est déroulé. Alors que le match N.7 des play-offs entre Toronto et Philadelphie se déroulait, le joueur Kawhi Leonard a offert la qualification aux Raptors à la toute fin du jeux (92-90). Toronto se retrouve donc en finale grâce à son magnifique "buzzer beater" sur le dernier tir de la rencontre , un événement complètement inattendu et mémorable.

Toujours aussi fan de basket, Drake n'a pas manqué de réagir. Si une rumeur dit que le rappeur porte la poisse aux équipes qu'il soutient d'habitude et desquelles il porte le maillot publiquement, il a su prendre le contre-coup cette fois-ci, et on dirait que son idée a porté ses fruits. C'est donc en portant un short des Sixers qu'il a vu Toronto remporter la victoire, une belle ironie.

Sur son compte Instagram, Drizzy a relayé la photo du fameux moment, avec en légende une phrase qui ne laisse pas indifférent :

"Would do a freestyle just to use this as the art"