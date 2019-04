Un rappeur local corrige la fresque murale de Nipsey Hussle !

Si nous savons malheureusement que Nispey Hussle a perdu la vie, assassiné le 31 mars devant son magasin Marathon Clothing au sud de Los Angeles, sa mort a provoqué un effet de chagrin et de colère sur toute la communauté hip hop. De nombreux hommages lui ont été fait, comme une grande fresque recouvrant une façade de bâtiment dans le Connecticut.

Très symbolique, cette dernière a fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours, et pour cause. Une jeune adolescente du nom de Kaityln Renee s’est filmée en train de vendaliser la peinture, ce qui a suscité une forte indignation. La jeune fille, dans une démarche pour le moins provocatrice, n’a pas manqué de "se défendre”" publiquement après avoir reçu de multiples menaces :

“Vous êtes malades. Je vais pas débattre avec vous au sujet d’une peinture. Vous savez combien de trucs se font repeindre à Heaven Park? Mais OK, allez-y. Genre vous allez me tuer pour une peinture. Vous me faites rigoler”.

Pour réparer cette indignation, l'artiste / rappeur et éducateur local Joey Batts a décidé de réparer l’oeuvre en la repeignant. Il filme son travail sur son compte Instagram ce dimanche 28 avril.

“Nous nous battons pour notre communauté. Parce que c'est tout ce que nous avons. (...) Nipsey est de retour et meilleur que jamais ! (...) Nous sommes au Heaven’s Skate Park… la culture du graffiti a toujours été étroitement liée à la culture Hip Hop… la peinture suscite beaucoup d’attention. (...) La fresque été abîmée hier et nous en avons entendu parler, nous avons pensé qu'il était préférable de la réparer dès que possible. Alors, je me suis réveillé ce matin, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai attrapé ma peinture et je suis venu ici.”