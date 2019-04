Sefyu : SCH et Rohff le soutiennent ouvertement !

"Yusef" met beaucoup de monde d'accord...

C’est hier que Sefyu a enfin révélé son album “Yusef” tant attendu après huit ans d’absence. Alors que son retour était un sujet de préoccupation important, il semblerait que son opus mette beaucoup de monde d’accord.

Sur ses réseaux sociaux, on peut voir Rohff le féliciter ouvertement : “"Bravo l'album !"

Un beau compliment, surtout lorsque l’on se rappelle que les deux artistes ont déjà travaillé ensemble par le passé, notamment pour le morceau “Code 187” sur l’album “La fierté des Nôtres”.

Côté rappeurs, il y a SCH également qui était de la partie : "Quelle fulgurance de Mr Sefyu. Merci mille fois pour ton album."

Validé par les plus anciens comme les plus jeunes, Sefyu semble avoir frappé fort avec la sortie de ce nouveau projet. Il a eu besoin de temps pour se concentrer sur sa famille et sur lui-même, et on on dirait que ce recul et cette sagesse ont payé pour lui.

"Je ne sais pas si ma place a été prise, ou si je la récupère, en tout cas j’essaie d’être moi-même et faire ce que j’ai à faire. (...) «Je n’essaie pas de faire du rap alimentaire pour être comestible"

Dans une interview donnée au journal 20 Minutes, le rappeur parle de sa carrière avec sérénité. Il fait de la musique par plaisir, et non par besoin. Il nous explique tout cela en détails dans le Baloo Show. C'est en effet il y a quelques jours que Sefyu était de passage dans nos locaux où il n'a pas manqué de se livrer en ramenant de la bonne humeur !

Si vous n'avez pas encore écouté "Yusef", ne perdez pas de temps et courrez le découvrir par ici !