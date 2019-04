Boosie Badazz arrêté et incarcéré pour trafic de drogue et port d’arme illégal !

Un an après la fin de sa libération conditionnelle, Boosie Badazz se retrouve en prison pour trafic de drogue et port d’arme illégal...

Certains ont dû mal à comprendre… Alors qu’il était en libération conditionnelle jusqu’2018, Boosie Badazz vient de se faire arrêter au volant de sa voiture avec un sac de marijuana et une arme de poing chargée, un mélange de trafic de drogue et port d’arme illégal qui pourrait lui coûter très cher !

À bord de sa Dodge Charger blanche, tout semblait rouler pour Boosie. En compagnie d’un certain Antonio Allen, Boodie s’amusait à contourner les voies et frôler les véhicules tout en fumant un bon gros joint au volant. Bien évidemment, les forces de police ont décidé d’intervenir et surprise ! Après une courte fouille, les officiers ont trouvé un 9mm chargé, un stylo vapoteur ainsi qu’un gros sac de marijuana et le même en argent. Directement envoyé en cellule, la suite de l’aventure pourrait se corser pour Boosie.

Incarcéré en Louisiane en 2009 pour de la weed, le rappeur avait fait des siennes en introduisant de la drogue dans la prison, augmentant sa peine. Libre depuis 2014, il était en libération conditionnelle jusqu’en 2018, il n’aura connu qu’une seule année de liberté ! Détenus a la prison du compté de Coweta en Géorgie, la sentence pourrait s’avérer sévère pour Boosie et son associé… Affaire à suivre !