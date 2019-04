Nipsey Hussle : sa famille veut pouvoir lui dire au revoir accompagnée de toute sa communauté !

Son entourage est en train de programmer des funérailles massives !

C’est le 31 mars dernier que l’on apprenait la nouvelle tragique : le rappeur Nipsey Hussle, de son vrai nom Ermias Asghedom, a été assassiné à l’âge de 33 ans, devant son magasin “The Marathon Clothing” à Los Angeles. Le tueur présumé, Eric Holder, a plaidé non coupable jeudi (4 avril) et est détenu avec une caution de 7 millions de dollars. Le suspect doit revenir devant le tribunal le 10 mai prochain.,

Alors que tous ses supporters, essayent de se consoler de ce terrible événement, la famille de l’artiste prévoit de programmer des funérailles à la hauteur de sa carrière.Nipsey Hussle a eu une influence profonde et évidente sur sa communauté, ses fans et ses amis proches. Les membres de son entourage sont donc à la recherche d’un lieu pouvant accueillir toutes les personnes sur lesquelles il a une influence positive au cours de sa vie, pour pouvoir assister à son cortège funèbre.

On a d’ailleurs pu voir des milliers de gens en deuil présents à la veillée aux chandelles qui s’est tenue devant son magasin le lundi 1 er avril. Un plus grand espace aurait clairement été plus approprié. La vigile avait soudainement été dépassé et avait demandé à la police d’intervenir pour "rétablir l'ordre".

La famille de Nipsey Hussle cherche à obtenir un lieu suffisamment grand dans les deux prochaines semaines pour pouvoir accueillir tout le monde. Selon TMZ, les salles qui accueillent à peine 2 000 personnes ne sont pas acceptées. Ils cherchent une capacité à reçevoir 15 000 personnes pour le service commémoratif.

Quoi qu’il en soit, on ne peut que souligner cette belle initiative qui fait honneur à Nipsey Hussle…