Ninho sur la scène de l’AccorHotels Arena en 2020 !

Un ''Destin'' tout tracé pour Ninho qui foulera les planches de l’AccorHotels Arena l’année prochaine…

Alors qu’il partira sur les routes de France pour une tournée des Zéniths d’ici trois mois, Ninho achèvera ce Destin Tour en 2020 sur la mythique scène de l’AccorHotels Arena.

Phénomène du rap français, N.I compte bien marquer l’histoire du rap français avec son nouvel album. Prévu ce vendredi 22 mars, "Destin" a déjà laissé sa trace dès la sortie de son premier extrait "Goutte d’eau". Réalisant le meilleur démarrage de l’année en détrônant le morceau "PGP" de Booba, rien n’arrête Ninho qui ne cesse d’écraser les scores.

À deux jours de sa sortie officielle, Ninho a également mis en place un concept très original permettant de faire découvrir trois inédits à sa fan base. Entouré de fans lors de cet évènement, on peut en conclure que la sortie de "Destin" ne se fera pas sans bruit. Suivi par des milliers de supporters, Ninho partira à leur rencontre lors d’une tournée évènement. 34 dates dans les plus grandes salles françaises ainsi que le Dôme de Marseille et un Zénith de Paris complet, le rappeur mal luné fera de 2019 son année.

Et comme si cela ne suffisait pas, l’artiste vient donc d’annoncer son premier concert à l’AccorHotels Arena. Avec une capacité de 20 300 places, le show sera à la hauteur de cette salle mythique qui accueillent les plus grands noms du milieu. Prévu ce 12 mars 2020, vous pouvez déjà vous inscrire pour accéder en exclusivité à la prévente de son concert !

En attendant de voir N.I sur scène, vous pourrez toujours patienter en écoutant son nouvel album qui débarque dès cette nuit.