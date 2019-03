6ix9ine dévoilé par son ex copine dans les médias !

Sara Molina témoigne publiquement et ne mâche pas ses mots...

Alors que tout le monde sait que 6ix9ine se trouve dans une très mauvaise situation actuellement, son ex petite amie, Sara Maolina, prend la parole dans les médias.

Si l’on sait que le rappeur a été arrêté il y a quelques mois et qu’il a plaidé coupable pour neuf chefs d’accusations, celle qui partagait sa vie parle de sa personnalité publiquement. C’est dans une partie de l’interview qu’elle a accordé au média VladTV qu’elle n’hésite pas à livrer son ressenti :

“Je l’ai vu faire des millions de fois (...) C’est comme un vautour, il peut s’adapter à tout. J'ai l'impression que ces adultes ont été manipulés par ce petit enfant aux cheveux arc-en-ciel. L'argent et la célébrité inciteront les gens à faire beaucoup de choses. J'ai moi même été manipulée.(...) C’est un narcissique, je te le dis. Il est très intelligent, ça je lui accorde. Je le reconnais, le cerveau de Danny Hernandez fonctionne mal, mais il est intelligent. Et ça lui profite. Et il est ambitieux."

Menacé de quarante-sept ans de prison, l'artise attend toujours son procès et la décision finale de la justice concernant son avenir. Dans les bas-fonds, il aurait quand même réussi à passer un accord avec le gouvernement qui pourrait le faire sortiir plus tôt. C'est sûrement de quoi parle Sara Molona qui insiste également sur le fait que 6ix9ine "travaille les médias" et utilise les mêmes astuces devant les tribunaux.

A cela s'ajoute l'ancienne l'accusation de cette dernière selon laquelle 6ix9ine aurait été violent avec elle et serait même allé jusqu'à la violer. Le rappeur semble réussir à trouver des moyens de s'en sortir, mais se fait lâcher de plus en plus par son entourage... Il a d'ailleurs également perdu le soutien de plusieurs de ses collègues comme Meek Mill ou encore Uncle Murda.

On vous laisse découvrir la vidéo...