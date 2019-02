Black Snake : L’impressionnante tracklist du nouveau film de Thomas Ngijol disponible !

Dosseh, S Pir Noir, Oxmo Puccino, Skread, MHD, Orelsan, Lefa et Stromae pour la bande originale du nouveau film de Thomas Ngijol Black Snake.

Attendu depuis de nombreux mois, le nouveau film de Thomas Ngijol baptisé "Black Snake" se prépare à envahir les salles obscures ce 20 février. À l’occasion de cette sortie, la tracklist de la bande originale vient d’être révélée, et il y a du monde !

Prévue le 15 février en digital et le 22 février en magasins, la bande originale, composée de quatorze morceaux, réunie une grande partie du rap français. Parmi les dix sept artistes présents, on retrouve S Pri Noir, Oxmo Puccino, Skread, Dinos, Phazz, MHD, Lefa, Orelsan, Stromae, Black Snake en personne ou encore Dosseh. Le premier extrait intitulé" Superhero" et disponible depuis le 1er février dernier a été conçu par ce dernier et frôle le million de vues à ce jour !

Depuis "Case départ", son premier grand succès en compagnie de Fabrice Eboué, Thomas Ngijol a fait du chemin. Acteur mais également réalisateur, l’humour est le point fort de l’artiste comme en atteste ses comédies burlesques. Cinq longues années se sont écoulées depuis "Le Crocodile du Botswanga" et "Fastlife", il est désormais temps pour Thomas de revenir sur les grands écrans et vous présenter "Black Snake" la légende du serpent noir !