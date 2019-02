R. Kelly : La ville de Philadelphie lui ferme ses portes !

Le conseil municipal de Philadelphie a banni R. Kelly des rues de sa ville.

C’est officiel ! Les membres du conseil municipal de la ville de Philadelphie ont voté le ban de R. Kelly suite au documentaire Surviving R. Kelly, une décision explicable.

Diffusé le soir du 3 janvier 2019, le documentaire signale les abus mentaux et physiques du chanteur à l’encontre de jeunes femmes. Plus de cinquante témoignages ont été recueillis afin d’exposer les plus sombres côtés de l’artiste, comme la pédophilie.

Bloqué par son label, attaqué par la justice américaine, ses collaborations avec Célion Dion et Chance the rapper supprimées… tout s’écroule pour R. Kelly, ou presque. Malgré cette sombre polémique, ses morceaux ont littéralement explosé sur Spotify et le chanteur serait déjà en train de préparer un nouvel album pour surfer sur ce buzz irréaliste. Cependant, il peut désormais oublier ses prochains concerts à Philadelphie !

La démarche "Mute R. Kelly" vient de fermer les portes de Philadelphie à la star déchue. Le conseil municipal de la ville vient de voter unanimement le ban de l’interprète d’ "I Believe I Can Fly" pour des raisons plus qu’évidentes : "Nous rejetons un système qui musèle la femme noire et accepte la douleur noire. Nous croyons les survivants. R. kelly n’est pas le bienvenu à Phildelphie. L’acte symbolique de solidarité sonne comme un avertissement pour tous les prédateurs sexuels."

Toujours est-il que si R. Kelly souhaite se balader dans les rues de Philadelphie, il serait tout de même difficile de l’arrêter malgré cette interdiction ayant pour objectif de lui faire passer un message clair, comme le précise la conseillère locale Helen Gym : "Il est surtout question d’être clair. Nous n’accepterons pas un futur dans lequel le viol est accepté. Nous n’allons pas tourner de l’œil et nous n’allons pas autoriser que les femmes noires souffrent, aux dépens d’hommes puissants."