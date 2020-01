Aretha Franklin : son fils appelle au boycott de son biopic

La famille d'Aretha Franklin n'est pas du tout d'accord avec le biopic sur la vie de l'icône...

Celle qu'on appelait "The Queen of Soul" décédée en 2018 sera la vedette du film "Respect" qui retracera sa vie et qui sortira en octobre 2020. Jennifer Hudson, actrice et chanteuse qu'on a vu dans le film "Dreamgirls" aux côtés de Beyoncé, interprêtera le rôle d'Aretha Franklin. Cependant, Kecalf Franklin, le fils d'Aretha appelle les fans à boycotter le film.

En effet, il s'est exprimé sur son compte Facebook où il apparait sous le nom de Eradesent Views, et il semble très énervé : "ENCORE UNE FOIS...LA FAMILLE FRANKLIN NE SUPPORTE PAS LE FILM!!!!! TOUT COMME NOUS N'APPROUVONS PAS LE LIVRE INTITULÉ "THE QUEEN NEXT DOOR"!!!!! PERSONNE N'A CONTACTÉ LA FAMILLE POUR ÇA!!!!"

Kecalf Franklin poursuit : "COMMENT POUVEZ-VOUS FAIRE UN FILM SANS CONTACTER LES ENFANTS OU PETITS-ENFANTS POUR DES INFORMATIONS INPORTANTES? COMMENT POUVEZ-VOUS PUBLIER LE VISAGE DE QUELQU'UN DANS UN LIVRE SANS DEMANDER LA PERMISSION À SA FAMILLE? SI VOUS ÊTES DES "VRAIS" FANS DE MA MERE... S'IL VOUS PLAIT NE SOUTENEZ PAS CE FILM. PENSEZ-Y...AURIEZ-VOUS ACCEPTÉ ÇA SI ON VOUS L'AVEZ FAIT? (ps : la "SEULE" chose que ma mère avez accepté était que JENNIFER HUDSON joue son rôle. point. Le reste a été fait sans notre consentement)."

Son fils s'était déjà plaint du livre "The Queen Next Door : Aretha Franklin, An Intimate Portrait" publié en 2019. Il signe son message par : "LA VRAIE FAMILLE FRANKLIN (fils et petits-enfants)". Un tacle à Sabrina Owens, la nièce d'Aretha Franklin, qui détient les droits de succession de la chanteuse. D'ailleurs, Kecalf se bat contre la justice pour récupérer les droits depuis la mort de sa mère.

En attendant, le biopic sortira quand même, voici la bande-annonce :