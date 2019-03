"How High 2" : les premières images !

Le générique du deuxième volet de la comédie culte "How High" avec Lil Baby et Lil Yatchy a été dévoilé ainsi que la date de sortie.

Pour tous les fans de la culture hip-hop, "How High" est un film légendaire. Si on vous disait que l’épisode 2 verra bientôt le jour vous n’en croirez jamais vos yeux et pourtant, c’est la réalité.

Ce film humoristique qui a surfé sur la complicité entre les deux OG du rap Method Man et Redman, s’apprête à revenir sur le grand écran. Une nouvelle qui va en faire réjouir plus d’un !

Cependant les deux artistes ne feront pas partie de l’aventure…

Un casting "New Generation"!

Artie Johan et Shawn Ries qui ont écrit le scénario ont décidé de garder le cœur de l’histoire en y ajoutant une petite touche de modernité, toujours avec des personnages influents dans le rap actuel.

Atlanta y est à l’honneur ! Effectivement deux rappeurs de Géorgie feront partie du film : Lil Baby ainsi que Lil Yachty.

De plus, DC Young Fly, rappeur et humoriste, célèbre notamment pour sa personnalité extravertie dans l’émission américaine présentée par Nick Cannon "Wild’n’Out "sera présent dans "How High 2".

Par ailleurs, le téléspectateur ne pas se retrouvera perdu face à tant de nouvelles personnalités, c’est pour cela que le comédien Mike Epps, présent déjà dans le premier volet sera à nouveau présent sur la suite du film.

Un cocktail explosif pour regrouper le maximum de fans.

Le film verra le jour le 20 avril 2019 aux USA, un jour pas choisi au hasard car il représente la "journée internationale de la weed", substance qui est "célébrée" dans le long métrage.

Peinda.B.