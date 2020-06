Saïk, Pompis, Admiral T sont remontés à bloc dans la mixtape "Black Excellence"

Découvrez la nouvelle mixtape dancehall de Dj Moody Mike et G-Zup Music !

Dj Moody Mike, le célèbre dj guadeloupéen, et G-Zup balancent leur mixtape "Black Excellence", version deluxe qui réunit un casting d'exception composé de 11 artistes reggae-dancehall. Une compilation "One Riddim" sur laquelle des hitmakers tels que Saïk, Admiral T, Pompis, Sir Samuel ou encore Jahyanaï King se sont donné rendez-vous. Chacun des artistes présents sur le projet enregistrent sur la même instrumentale et délivrent un morceau à l'énergie foudroyante. DJ Moody Mike a respecté une vieille tradition dancehall qui consiste à faire chanter plusieurs artistes sur une seule et même instrumentale de Mister Francky, une tradition appelée riddim. Une mixtape sortie le 27 mai, jour de l'abolition de l'esclavage.

"Black Excellence" met aujourd'hui en avant le titre "Kréyòl" de l'artiste Misié Sadik, un titre engagé qui traite de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe et qui fait écho à la période particulière et symbolique que nous rencontrons actuellement. Dans ce titre, Misié Sadik parle de sa fierté d'être créole. Comme la plupart des artistes sur la mixtape, Misié Sadik se montre engagé dans ses propros, et c'est également le cas d'Admiral T, qu'on retrouve avec un texte visant à éveiller les consciences. La mixtape "Black Excellence" prouve une fois de plus que la scène musicale dancehall n'a pas fini de faire parler d'elle, et ce, pour de bonnes raisons.

La mixtape "Black Excellence" est disponible en exclusivité sur la le site G-Zup Music, ici et est disponible en streaming.