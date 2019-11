Cardi B ne veut pas suivre les tendances pour son album à venir

Cardi B veut innover dans son nouvel album "Tiger Woods".

Cardi B veut montrer une autre facette d’elle dans son prochain album "Tiger Woods". Elle veut montrer qu’elle peut innover.

Card B a envie de faire ses preuves. Mais différemment. Elle veut prouver qu’elle est plus qu’une simple artiste "love & hip-hop". La nouvelle queen du rap US sait qu’elle est capable de plaire autrement. Dans son nouvel opus "Tiger Woods", elle compte surprendre.

Avec son précédent album "Ivasion of Privacy", Cardi a cartonné. Elle a pris d’assaut le rap game. Elle s’est imposée et implantée. Rappelons qu'avec son single "Bodak Yellow", l'artiste de 25 ans a été la première rappeuse solo à se classer numéro un du Hot 100 depuis le fameux "Doo Wop (That Thing)" de Lauryn Hill en 1998.

La pression est donc là pour elle. Celle qui a surpris avec son déguisement d’halloween n’a pas le droit de décevoir. Son prochain album "Tiger Woods" qui va sortir l’année prochaine, doit répondre aux attentes de ses fans et partisans du rap. La question est de savoir si Cardi peut confirmer ce succès.

Son dernier entretien avec Billboard montre qu’elle a confiance. La star a dit au magazine, en termes clairs, qu’elle est loin d’être intimidée par le marché de la musique. Plus que ça, son prochain album elle va le faire comme elle veut. Elle souhaite vraiment faire ce qu’elle a envie.

Elle affirme : "Il y a une certaine musique que je veux faire, mais je me demande : Est-ce que les gens s’intéressent à ça ? J’ai l’impression que c’est plus comme un son de twerk qui se passe en ce moment. Du coup je me dit : Est-ce que je devrais faire ma musique autour de ça ? Mais je ne peux pas me contenter de ce qui est chaud. Je dois quand même faire ce que je veux."



Elle veut s’éclater et aimer ce qu’elle fait. Et surtout transmettre la même émotion à ses fans. Elle confesse : "Je veux que les gens entendent ce que j’aime. C’est ce que je fais maintenant. Je m’amuse en studio parce que si vous pensez à "Oh mon Dieu, mon premier album était comme ça. Je dois avoir la même recette" ça ne va tout simplement pas marcher."

On a hâte de voir la nouvelle Cardi !