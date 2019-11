Jul présente un medley de son album

Jul a lâché un medley de son double album qui sortira en décembre.

Il l’avait annoncé en octobre dernier : Jul va sortir un double album. Rencard au mois de décembre prochain pour découvrir ce bijou. En attendant, pour nous faire patienter, il a lâché un medley de son opus.

Jul est connu pour être un artiste très productif qui fait toujours parlé de lui. Il enchaine les projets ! Il a même lancé sa propre application. En juin il a sorti le projet "Rien 100 Rien" sur lequel apparaissent des morceaux comme "JCVD" ou encore "Tell Me" en featuring avec Ninho. Et là, à peine 6 mois plus tard il fait son comme back avec un double-album.



Il avait publié une photo sur son compte Instagram pour annoncé son projet de décembre. Le post ? Un écran noir et une police blanche. Simple, efficace, sobre. Du Jul. Il questionnait sa fanbase : "Un double-album pour décembre ?"

On a la réponse. L’album arrive vitesse grand V. Le titre : "C’est pas des lol!". Il vient même de dévoiler la cover de ce nouveau projet. En légende il dit : "Et voilà la team, la pochette de l'album de décembre. Il s'appelle C'est pas des lol et vendredi j'envoie le premier extrait avec Jimmy Sax". On le voit trôner au milieu de son équipe. On reconnait les artistes Moubarak et TK.

Et si vous vous demandez si l’album va être du lourd. On a la réponse pour vous ! Il s’annonce dingue ! Comment on le sait ? Jul a lâché un medley vidéo de son projet. On a des extraits de quelques titres. Un bon flow, des textes avec la Jul’s touch, et toujours bien entouré de son équipe. Cet opus est une vraie continuité dans la carrière ascendante de l’artiste.