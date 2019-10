Soolking tease son prochain album avec Dadju

Soolking vient de dévoiler un extrait de son prochain album : son feat avec Dadju.

Soolking a retrouvé le chemin des studios. Il est en train de préparer son prochain album. Et pour faire monter la température, il a teasé un feat avec Dadju sur son compte instagram.

En novembre dernier, Soolking nous livrait "Fruits du démon", son premier album. Un véritable carton ! En un an, l’artiste est passé de mec inconnu, à rappeur ultra talentueux et famous. Il est unique en son genre. On peut dire qu'il a crée son propre style. La recette Soolking ? Un pincée de raï, accompagnée d'une cuillère de hip hop. Vous saupoudrez le tout avec du reggae, de la soul et un zeste de funk. On a de quoi se régaler !

Aujourd’hui il nous concocte un tout nouvel album. Il charbonne à fond. Et pour ne pas laisser ses fans dans une attente insoutenable il nous a sorti une pépite. Sur son instagram, il a publié une vidéo, ou plutôt un teasing. Sauf qu’il n’est pas seul sur les images. Qui se trouve avec lui ? Dadju. Rien que ça. Rappelons aussi que l'interprète de "Django" va bientôt sortir un nouvel opus.



En légende, Soolking qualifie le morceau de "hit". Comme si on pouvait avoir un doute là-dessus. Si vous mélangez (oui on est très cuisine ici) des vibes orientales avec la douceur du frère de Gims, vous obtiendrez obligatoirement une pépite.

En tout cas, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe ! Le post a atteint les 800 000 vues en l’espace d’une journée. De plus, les commentaires sont extrêmement positifs. Le titre et la collaboration sont validés à 200%.

Soolking en profite pour préciser que l'album sera bientôt bouclé. On a hâte !