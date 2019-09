Kendrick Lamar bat un record d'Eminem !

Kendrick Lamar fait mieux que Eminem dans le classement de Billboard 200.

Kendrick Lamar est passé devant Eminem ! Il bat le record de longévité dans le classement de Billboard 200 avec "Good kid m.a.a.d City".

Le 22 octobre 2012 sort "Good kid m.a.a.d City", le deuxième album de Kendrick Lamar. Depuis ce jour, l’opus n’a jamais quitté le classement Billboard 200. En gros c’est un classement qui est fait toutes les semaines par Billboard magazine. C’est le top 200 des meilleures ventes d'albums aux Etats-Unis.

Et on va pas se mentir, l'album est plus que ouf. C'est normal. On a tous notre chanson préférée, celle qui reste encore dans le coin de notre tête. Entre "Bitch, Don't Kill My Vibe", "Money Trees", ou encore "Swimming Pools", chacun à sa pépite.

Ca fait donc 358 semaines qu’il est dans le game. Soit plus de 2500 jours. C’est dingue.